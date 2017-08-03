Трамп считает опасным ухудшение отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп видит большую опасность в ухудшении отношений с Россией. Он возложил ответственность за это на конгресс. Наши отношения с Россией на небывало, опасно низком уровне. Поблагодарите за это конгресс, этих людей, которые не могут даже дать нам здравоохранение!» — написал Трамп в Twitter.

Накануне Трамп подписал закон об антироссийских санкциях. Помимо собственно дополнительных санкций в отношении России, Ирана и КНДР документ лишает президента США права самостоятельно снимать санкции без согласования с конгрессом.