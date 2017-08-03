WP: Трамп сказал премьеру Австралии, что разговор с Путиным был приятнее

Газета The Washington Post сегодня опубликовала полный транскрипт телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето и премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом. Эти разговоры состоялись вскоре после инаугурации Трампа, 27 и 28 января 2017 г. соответственно.

В конце разговора с Тернбуллом Трамп, поговоривший перед этим также с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным, сказал, что разговор с российским лидером был намного приятнее. «Всё, с меня хватит, Малкольм. На этом все. Я весь день на телефоне, и сегодня это самый неприятный разговор. С Путиным был хороший разговор. А это просто смехотворно», - сказал Трамп.

Трамп и Тернбулл обсуждали в основном иммиграцию - достигнутое его предшественником Бараком Обамой разовое соглашение о приеме США беженцев, прибывших ранее в Австралию, которое Трамп назвал «бессмысленным». Речь шла о приеме США 1250 беженцев из Ирана, Ирака, Судана и Сомали при условии, что они пройдут проверку безопасности.