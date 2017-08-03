Предложения Трампа по сокращению легальной миграции раскритикованы в сенате

Предложения президента Дональда Трампа о сокращении легальной иммиграции в США встречены критикой в сенате конгресса США. Так, представляющий Южную Каролину сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в его штате от трудовых иммигрантов зависят и сельское хозяйство, и туризм, передает Reuters. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь назвал внесенный в конгресс законопроект «агрессивным» повторением предвыборной риторики и высказал мнение, что такие меры совершенно не приближают реально нужные стране реформы, пишет The Washington Post. Также законопроект вызвал опасения и экономистов, которые полагают, что сокращение притока иностранцев может ударить по хай-теку. Наконец, одну из предложенных поправок - об ограничении приема беженцев уровнем в 50 000 в год - раскритиковали правозащитные организации.

После мер по борбе с нелегальной иммиграцией, которые уже резко сократили число незаконных пересечений границы США и Мексики, президент Дональд Трамп предложил сократить и приток легальных иммигрантов. Как сообщает Reuters, Трамп поддержал законопроект сенаторов-республиканцев Тома Коттона и Дэвида Пердью о сокращении легальной иммиграции за 10 лет на 50%. По словам Коттона, поправки готовились в тесном сотрудничестве с Белым домом и сенаторы несколько раз обсуждали их лично с президентом.

Поправки RAISE Act внесены в конгресс. Они предполагают ограничение числа родственников, которых иммигрантов имеют право ввезти с собой в США, и отмену лотереи Green Card, через которую виды на жительство разыгрывались случайным образом среди заявителей из стран, выходцев из которых в США сравнительно мало. Авторы поправок предлагают при выдаче видов на жительство отдавать приоритет высококвалифицированным соискателям - по аналогии с тем, как это делается в Канаде и Австралии. По словам Трампа, при внедрении новой системы в США в первую очередь смогут въезжать те, кто говорит по-английски, может содержать себя и свои семьи и обладает навыками и способностями, нужными для американской экономики.

Коттон и Пердью подчеркивают, что не стремятся полностью изменить миграционное законодательство. Их инициатива, в частности, не затронет работников технологического сектора, которые получают в США временные рабочие визы, и тех, кто нанимается в американские компании на определенные сезонные работы. Они рассчитывают, что законопроект поддержат представители обеих партий.

Ранее президент называл действующую систему приема мигрантов устаревшей и говорил, что из-за притока иммигрантов на рынок труда снижаются зарплаты.

По лотерее Green Card виды на жительство в США получали 50 000 иностранцев в год.