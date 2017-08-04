Сенат США утвердил нового постпреда при НАТО

Экс-сенатор от Техаса Кей Бейли Хатчинсом утверждена верхней палатой конгресса в качестве представителя США при НАТО. Об этом она написала в своем твиттере, поблагодарив сенат за доверие.

Хатчинсон стала одной из 65 кандидатур президента США Дональда Трампа, утвержденных в результате сделки республиканцев и демократов, пишет Washington Examiner. За один день номинантов было утверждено больше, чем за все время президентства Трампа. Лидер меньшинства в сенате Чак Шумер затягивал процесс в знак протеста против усилий республиканцев по отмене и замене Obamacare.

Другой знаковой фигурой, утвержденной после месяцев отсрочек, стал Роберт Вуд Джонсон, он номинирован послом США в Великобритании. Также были утверждены послы в Коста-Рике, Алжире и Португалии.