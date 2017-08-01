Истребители НАТО перехватили три российских самолета над Балтикой‍

Истребители НАТО поднялись в воздух во вторник для сопровождения трех российских военных самолетов близ Эстонии, сообщает CNN со ссылкой на представителя альянса Дилана Уайта.

По его словам, в операции были задействованы два испанских самолета F-18, вылетевшие на перехват с авиабазы Амари в Эстонии. Кроме того, в воздух были подняты истребители не являющейся членом НАТО Финляндии.

По данным CNN, близ воздушного пространства Эстонии были замечены два истребителя-перехватчика ВКС России МиГ-31 и военно-транспортный самолет Ан-26. Американский телеканал подчеркивает, что этот полет российской авиации состоялся менее чем через сутки после визита в Эстонию вице-президента США Майка Пенса.