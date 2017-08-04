Минприроды предложило сократить в 10 раз водоохранную зону Байкала

Минприроды подготовило предложения по сокращению водоохранной зоны озера Байкал, что позволит избежать излишних ограничений для хозяйственной деятельности, сообщил министр Сергей Донской на совещании по вопросам экологического развития Байкальской природной территории.

Он рассказал, что вместе с учеными института имени В.Б.Сочавы министерство подготовило этот проект, сделав водоохранную зону более привязанной к ландшафту. «То есть она фактически обеспечивает охрану исключительно озера Байкал в рамках прописанных законодательством экологических норм», - сказал Донской.