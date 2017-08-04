Митрополит Петербурга надеется на скорейшую передачу Исаакия церкви

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий не теряет надежды на скорейшую передачу в безвозмездное пользование церкви Исаакиевского собора. Как передает «Интерфакс», он заявил это в Саранске местному изданию «Столица С». «Пока мы не подаем прошение о возвращении. Сейчас там поменяли директора. Но хочется, чтобы в этом соборе было побольше служб и вход в храм стал бесплатным для народа. Пока добиться желаемого не удается. Хотя, я думаю, что в ближайшее время это случится и, как положено по закону, собор будет возвращен церкви», — сказал митрополит.

По словам Варсонофия, после передачи в пользование церковь организует в соборе «музейную и экскурсионную деятельность», «так что собор ничего не потеряет и как туристический объект, но станет еще лучше».