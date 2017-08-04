В Швейцарии погиб экстремал, известный по делу о раскраске звезды в цвета украинского флага

Российский экстремал-бейсджампер Алексей Широкожухов, оправданный по делу о покраске в цвета украинского флага звезды на шпиле сталинской высотки, погиб в швейцарских горах, сообщил его отец Александр Карпухин. «Двадцать седьмого июля в горах Швейцарии при выполнении бейс-прыжка погиб мой сын Алексей», — написал он в Twitter.

Ранее Широкожухов и трое его товарищей были оправданы по делу о покраске в цвета украинского флага звезды на шпиле высотки на Котельнической набережной в Москве. Четверых парашютистов задержали после прыжка с крыши здания, более года они находились под домашним арестом, однако затем суд вынес им оправдательный приговор, признав, что они не участвовали в вандализме.

Золотистая звезда на шпиле высотки была перекрашена наполовину в голубой цвет в ночь на 20 августа 2014 г. К ней был также прикреплен флаг Украины. По факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве и вандализме. Затем задержали четверых экстремалов-бейсджамперов, которые утром 20 августа спрыгнули с этой высотки - кроме Широкожухова это Анна Лепешкина, Евгения Короткова и Александр Погребов.

Все четверо более года провели под домашним арестом, но в итоге следствие выяснило, что звезду раскрасил украинский руфер Павел Ушевец, известный также как Гриша Мустанг, акция которого случайно совпала с прыжком бейсджамперов. В сентябре 2015 г. суд вынес четверке оправдательный приговор по делу о хулиганстве, сняв иобвинение в вандализме. В сентябре 2016 г. Таганский суд Москвы присудил более 2 млн руб. компенсаций за незаконное уголовное преследование всем четырем оправданным фигурантам.

Пособник Ушевца - петербургский руфер Владимир Подрезов – был приговорен к 2 годам и 3 месяцам заключения в колонии общего режима.