Начальник кузбасского управления ФСИН арестован за получение взятки

Центральный суд Кемерово арестовал начальника ГУФСИН по Кемеровской области Константина Антонкина, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.

«Антонкин взят под стражу до предъявления обвинения», - сообщили в пресс-службе.

В прошедшую среду СУ СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело в отношении начальника регионального ГУФСИН по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

Следствие считает, что в 2012 г. подозреваемый предложил директору строительной компании обеспечить получение госконтракта на разработку проекта для ремонтно-строительных работ в сизо на сумму 60 млн руб. и попросил за это взятку в виде оформления в собственность земельного участка и строительства там дома. После этого глава ГУФСИН попросил директора строительного управления ФСИН заключить договор с предпринимателем.