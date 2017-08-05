NBC: Пентагон просит Белый дом предоставить Украине противотанковые ракеты

Пентагон направил Белому дому США рекомендации по обеспечению Украины оружием, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на три источника. Военное ведомство предлагает отправить на Украину высокотехнологичные противотанковые ракеты «для помощи в борьбе с Россией».

По данным телеканала, речь идет о ракетах Javelin стоимостью порядка $50 млн.

«Это очень логичный и разумный шаг, который усилит сдерживание России. Он поставит под сомнение позицию российских агрессоров с точки зрения использования ими систем наступательных вооружений», — считает бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис.

В Пентагоне отказались комментировать информацию. Представитель госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что в ведомстве «не исключают» передачу Украине «оборонительного оружия».