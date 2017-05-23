Администрация Трампа подтвердила планы по сокращению безвозмездной военной помощи

Руководитель административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни подтвердил, что Вашингтон намерен существенно сократить объем пердоставления безвозмездных военных грантов. «Мы меняем пару иностранных военных программ с предоставления прямых грантов на кредиты. Вместо того, чтобы предоставить кому-то $100 млн, мы можем предоставить им кредитные гарантии, и они в реальности смогут покупать больше вещей», - приводит его слова Reuters. Объем средств, расходуемых в рамках этих программ сократится на 29%.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщала, что в числе тех, кто может лишиться безвозмездной помощи, оказались, в частности, Украина. В конце апреля издание The Foreign Policy публиковало проект бюджета госдепартамента на 2018 фискальный год, из которого следовало, что сокращение финансовой помощи этой стране запланировано – с $570,9 млн до $177,9 млн.

Малвейни также сообщил, что помощь, предоставляемая США двум своим ближайшим союзникам на Ближнем Востоке – Израилю и Египета – не изменится.