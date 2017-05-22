Белый дом намерен заменить безвозмездные гранты Украине займами - WSJ

Президент США Дональд Трамп намерен пересмотреть систему предоставления Госдепартаментом бесплатных военных грантов и заменить их возвратными кредитами, если получить одобрение Конгресса. Соответствующие предложения, как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, будут представлены законодателям на этой неделе. Речь идет о пересмотре программ, объем которых составляет $1 млрд, и затрагивающих десятки стран.

В числе государств, которые могут лишиться грантов, называется, в частности, Украина, пересказывает Market Watch статью WSJ. В конце апреля издание The Foreign Policy публиковало проект бюджета госдепартамента на 2018 фискальный год, из которого следовало, что сокращение финансовой помощи США Украине запланировано на уровне 68,8% – с $570,9 до $177,9 млн.

WSJ со ссылкой на внутреннюю записку Госдепартамента утверждает, что помимо Украины безвозмездной помощи также могут лишиться Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия, Филиппины и Вьетнам. Так, доля безвозмездной помощи Пакистану может сократиться с $265 млн до $100 млн.

До сих пор управлению Госдепартамента по вопросам помощи в целях безопасности выделялось $6 млрд, которые США в виде грантов военной помощи предоставляли, в частности Израилю - $3,1 млрд, Иордании - $350 млн и Египту - $1,3 млрд. Эти гранты, по словам американских чиновников, будут сохранены в бюджете на 2018 г.