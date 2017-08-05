SANA: ВВС коалиции нанесли удар фосфорными бомбами по больнице в Ракке

Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удар фосфорными бомбами по зданию национальной больницы в сирийской Ракке. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на заместителя председателя отделения Сирийского общества Красного полумесяца в Ракке Дину Аль-Асаад.

По ее словам, на здание упало более 20 снарядов, что привело к его разрушению. Кроме того, было уничтожено несколько автомобилей.

В июне СМИ сообщили, что лидеры ИГ бежали из Ракки в город Эль-Маядин. Сирийская Ракка находится под контролем ИГ с 2013 г., город считается неофициальной столицей запрещенной террористической организации.