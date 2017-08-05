В Швейцарии закрыли дело в отношении экс-министра сельского хозяйства России

Прокуратура Швейцарии закрыла дело в отношении бывшего министра сельского хозяйства России Елены Скрынник, которая подозревалась в отмывании денег. Как сообщают швейцарские СМИ, Скрынник вновь имеет доступ ко всем счетам, которые были арестованы ранее.

В конце 2015 г. следственные органы России приостановили дело о хищении более 1 млрд руб. по так называемому «делу Росагролизинга» в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Швейцарские следственные органы вели собственное расследование об отмывании средств в отношении группы россиян. По этому делу были арестованы банковские счета, которые, по данным следствия, принадлежали Скрынник.