Советник Трампа прокомментировал сообщения о поставках оружия Украине

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер подтвердил, что Вашингтон изучает варианты поддержки Киева для противостояния «дестабилизирующему поведению России», и не исключил поставку оружия на Украину.

«Мы уже оказываем помощь Украине. Однако вопрос в том, какая форма поддержки нужна Украине сегодня. Это должна быть форма, которая будет соответствовать нашим интересам и желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации», — сказал Макмастер в интервью MSNBC.

Накануне телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Пентагон предложил Белому дому отправить на Украину высокотехнологичные противотанковые ракеты Javelin «для помощи в борьбе с Россией».