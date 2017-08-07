Суд отказался удовлетворять иск бизнесмена Михайлова к Навальному и ФБК

Люблинский суд Москвы отклонил иск бизнесмена Сергея Михайлова о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом сообщает «Медиазона».

Бизнесмен требовал опровергнуть сведения из фильма «Чайка», в котором его называют криминальным авторитетом – лидером солнцевской ОПГ по кличке Михась. Он также просил признать распространенные сведения порочащими и не соответствующими действительности и удалить с интернет-ресурса и взыскать с Навального и ФБК 500 000 руб. компенсации морального вреда.

Кроме того, на суде адвокат Михайлова предоставила копию распоряжения президента России Владимира Путина о награждении Михайлова именными часами в 2014 г. Об этом написал сам Навальный.

Михайлов в июле также подал иск к РБК с требованием взыскать 300 000 руб. с холдинга. В иске он просит опровергнуть и удалить с сайта издания некие данные, подрывающие его деловую репутацию.

Ранее Навальный и ФБК проиграли суд о защите чести и достоинства бизнесмену Алишеру Усманову. Люблинский райсуд Москвы потребовал опровергнуть ряд высказываний Навального об Усманове и удалить из интернета фильм-расследование «Он вам не Димон» о недвижимости, якобы принадлежащей премьеру Дмитрию Медведеву. Суд, в частности, признал порочащими сведения о том, что Усманов дал взятку премьеру Дмитрию Медведеву путем пожертвования фонду «Соцгоспроект» участка и дома в селе Знаменском, что Усманов давал взятки вице-премьеру Игорю Шувалову и другим чиновникам, что Усманов является преступником и что он установил цензуру в «Коммерсанте».