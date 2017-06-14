На Навального подали в суд из-за фильма о Чайке

Бизнесмен Сергей Михайлов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к политику Алексею Навальному и Фонду по борьбе с коррупцией (ФБК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Люблинского суда Москвы.

«Истец просит взыскать с каждого из ответчиков по 250 000 руб., а также просит оплатить все судебные издержки», - сказала представитель суда.

Бизнесмен требует опровергнуть сведения из фильма «Чайка», в котором его называют криминальным авторитетом. Он также просит признать распространенные сведения порочащими и не соответствующими действительности и удалить с интернет-ресурса.

29 июня Люблинский суд проведет беседу по иску.

Ранее Навальный и ФБК проиграли суд о защите чести и достоинства бизнесмену Алишеру Усманову. Люблинский райсуд Москвы потребовал опровергнуть ряд высказываний Навального об Усманове и удалить из интернета фильм-расследование «Он вам не Димон» о недвижимости, якобы принадлежащей премьеру Дмитрию Медведеву. Суд, в частности, признал порочащими сведения о том, что Усманов дал взятку премьеру Дмитрию Медведеву путем пожертвования фонду «Соцгоспроект» участка и дома в селе Знаменском, что Усманов давал взятки вице-премьеру Игорю Шувалову и другим чиновникам, что Усманов является преступником и что он установил цензуру в «Коммерсанте».