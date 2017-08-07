В Сочи суд оштрафовал пользователя «В контакте» за репост карикатур на Христа

В Сочи Мировой суд Центрального района оштрафовал местного жителя Виктора Ночевнова на 50 000 руб. за репост «В контакте» семи карикатур на Иисуса Христа. Как рассказал «Интерфаксу» адвокат Александр Попков, его подзащитный вину не признает. Приговор будет обжалован. До его вступления в силу Ночевнов оставлен под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По словам адвоката, еще до суда благочинный церквей Сочи и настоятель Князь-Владимирского храма Сочи Андрей Дубровский дал показания следствию как свидетель и заявил, что считает публикацию карикатур кощунством, разжиганием межрелигиозной розни, провокацией и оскорблением чувств верующих, и сослался на установленный в 787 г. догмат Вселенской христианской церкви - иконопочитание. Он назвал карикатуры провокационными из-за «сниженного использования священного образа», сказал Попков. Как передает «Медиазона», Дубровский выступал и в суде.

Суд признал Ночевнова виновным в оскорблении религиозных чувств верующих. По мнению суда, подсудимый «ввиду отсутствия устоявшихся принципов поведения, а также правильно сформировавшихся критических способностей подвергся влиянию идей, выражающих крайнюю нетерпимость к приверженцам христианства - христианам, в результате чего стал противопоставлять себя общепринятым социальным нормам и ценностям, проявлять агрессию к вышеуказанной группе верующих, а также всем верующим», процитировал приговор адвокат.

Суд установил, что с 20 октября 2014 г. по 31 августа 2015 г. в дни церковных праздников Ночевнов публиковал карикатуры на Христа, изображенного на турнике, на другом спортивном снаряде, изображенного в виде тяжелоатлета на фоне олимпийских колец. По словам адвоката, его клиент не стремился кого-либо оскорбить.

Попков добавил, что начал защищать Ночевнова уже после вынесения приговора. По его словам, сочинец связался с международной правозащитной группой «Агора» и попросил ему помочь. Попков работает в группе «Агора».