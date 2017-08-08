The Bell: Дарья Жукова могла организовывать контакты российской элиты с окружением Трампа

Расстающаяся с предпринимателем Романом Абрамовичем супруга Дарья Жукова может быть одной из тех, кто организует контакты российской администрации с окружением президента США Дональда Трампа. Об этом в своей вечерней рассылке сообщает The Bell – стартап бывшего шеф-редактора РБК Елизаветы Осетинской. Издание ссылается на информацию высокопоставленного российского чиновника, уточняющего, что Абрамович в этих контактах никак не участвует.

У галеристки отличные связи в американском истеблишменте. Именно она несколько лет назад устраивала высокопоставленным россиянам встречу с тогдашним мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом, отмечает издание. О связях Жуковой с семьей Трампа в январе 2017 г. писал журнал Vanity Fair, по информации которого она давно дружит с его дочерью Иванкой, которая приглашала подругу на закрытую вечеринку по случаю инаугурации президента.

Помимо личных отношений у Жуковой есть и деловые связи с семьей Трампа. Ее ключевым бизнес-партнером издание называет брата зятя Трампа Джареда Кушнера, Джошуа. По информации The Verge, в 2010 г. фонд Джошуа Кушнера Thrive Capital перечислил $1,5 млн на спасение стартапа Жуковой Artsy. После этого дела онлайн-платформы для коллекционеров искусства поправились. В июле 2017 г. она привлекла еще $50 млн, в этом раунде финансирования, как и в предыдущих, также участвовал фонд Кушнера.

Представитель Абрамовича оставил информацию о связях Жуковой без комментариев. Знакомый галеристки передал The Bell, что она не участвовала в организации встреч российских чиновников с представителями окружения Трампа, а сам вопрос ее удивил.