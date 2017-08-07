Роман Абрамович и Дарья Жукова решили развестись

Абрамович и Жукова продолжат сотрудничество как сооснователи музея современного искусства «Гараж» в Москве и по проекту «Новая Голландия» в Петербурге Д. Гришкин / Ведомости

Основной владелец Evraz миллиардер Роман Абрамович и Дарья Жукова решили расстаться после 10 лет совместной жизни. Первым об этом в понедельник сообщил раздел светской хроники Page Six издания New York Post, затем Абрамович и Жукова подтвердили это в совместном заявлении.

«После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе», - процитировал их заявление представитель Абрамовича Джон Манн. Абрамович и Жукова продолжат сотрудничество как сооснователи музея современного искусства «Гараж» в Москве и по проекту «Новая Голландия» в Петербурге.

Page Six напоминает, что журналисты долго не знали, находятся ли Абрамович и Жукова в официальном браке, пока в 2014 г. WSJ Magazine не подтвердил, что они познакомились в 2005 г. и поженились в 2008 г.

Для Абрамовича это третий брак и развод. У пары есть семилетний сын Арон и четырехлетняя дочь Лея. В 2007 г. Абрамович развелся с женой Ириной по обоюдному согласию, она получила $300 млн и оплату всех расходов пятерых детей. Бизнес полностью остался у Абрамовича. Со своей первой женой - Ольгой Лысовой - Абрамович расстался после трех лет брака, заключенного в 1987 г. Сейчас Абрамович на 12-м месте в рейтинге богатейших людей России Forbes c $9,1 млрд и на 139-м месте в мировом рейтинге.

Зарубежные издания описывают 50-летнего Абрамовича как «владельца футбольного клуба «Челси», а 36-летнюю Жукову - как «состоятельную дочь российского нефтяного магната». Ее отец Александр Жуков - совладелец нефтегазовой компании JKX Oil & Gas, терминалов в порту Усть-Луга и группы компаний «Айсберри» - производителя мороженого.

Другие прецеденты

Самым громким бракоразводным процессом российских миллиардеров считается длившийся семь лет развод Дмитрия Рыболовлева с бывшей женой Еленой после 21 года совместной жизни. В 2010 г. Рыболовлевой удалось добиться заморозки основных активов миллиардера, после чего он продал доли в «Уралкалии» (63%) и «Сильвините» (25%). В 2014 г. женевский суд обязал Дмитрия Рыболовлева передать бывшей жене половину своего состояния – $4,5 млрд, а также другое имущество. Однако тот оспорил решение, и в июне 2015 г. вторая инстанция снизила размер выплаты в пользу Елены Рыболовлевой до $604 млн. После этого стороны заключили соглашение, завершившее процесс.

Также в 2015 г. завершился процесс о разделе имущества бывшей жены бизнесмена Владимира Потанина Наталии. Она претендовала на 15% в компании «Норильский никель». Суд отказал ей в этих претензиях, придя к выводу, что акции «Норникеля» не принадлежат президенту компании. Потанин добился развода через суд в конце 2013 г. А затем он подал иск о разделе имущества общей стоимостью $140 млн, но в этом списке не оказалось никаких значимых активов (квартира в Москве, четыре земельных участка, жилой дом, акции «Газпрома», больше десятка счетов и часовня).