«Коммерсантъ»: Центр может забрать у регионов часть полномочий в интересах безопасности

Минюст описал ситуации, при которых федеральный центр имеет право отзывать у регионов часть их полномочий, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленные ведомством поправки в закон «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» (ст. 26.3 и 26.9). До сих пор основанием для этого могло стать лишь ненадлежащее их исполнение. Вчера правительство внесло поправки в Госдуму.

Авторы поправок указывают, что полномочия можно отозвать, если регион не может исполнять их из-за «стихийного бедствия, катастрофы или иной чрезвычайной ситуации», в случае если это связано с «обеспечением обороны страны и безопасности государства» или необходимостью «реализации международных или общенациональных мероприятий». Нарушение условий исполнения полномочий, сокращение их финансирования или их передача на муниципальный уровень также станут условием их изъятия.

Вместе с полномочиями в центр будет переходить и предназначенная для их реализации материальная база, например имущество, использовавшееся для их реализации. Выделение соответствующих субвенций будет прекращено. Из поправок следует, что изымать полномочия можно будет не более чем на два года. Это вызвало вопросы экспертного управления президента. Там предложили дополнительно обосновать сроки, отмечает издание. В Минюсте пояснили, что на момент внесения поправок все пункты были согласованы с администрацией президента.

Первый вице-премьер правительства Орловской области Александр Бударин доволен тем, что у регионов «появляется официальное право инициативы при передаче полномочий «наверх». Это может стать инструментом для каких-то специфических задач. К примеру, думаю, было бы неплохо передать на федеральный уровень полномочия по обеспечению отдельных категорий людей, которым требуется дорогостоящее лечение». «Нормальным процессом» происходящее назвал и экс-глава Карелии Сергей Катанандов.

При этом от финансово подкрепленных полномочий региональные лидеры отказываться не спешат. «Я не знаю ни одного региона, который сказал бы «забирайте полномочия», если они подкреплены финансово», – поясняет высокопоставленный региональный чиновник.