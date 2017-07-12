Татарстан просит Кремль подумать о продлении договора (на фото: президент Татарстана Рустам Минниханов и президент России Владимир Путин) Алексей Насыров / ТАСС

Депутаты Госсовета Татарстана во вторник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить статус президента республики и создать комиссию для обсуждения правовых вопросов, которые позволили бы разрешить ситуацию с продлением договора о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном (см. врез). На заседании присутствовали президент Рустам Минниханов и экс-президент, госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев.

Председатель госсовета Фарид Мухаметшин выразил мнение, что комиссия позволила бы «поработать над будущим нашей республики, имея в виду, что договор подразумевал сглаживание некоторых моментов российской Конституции, которая не была принята на территории Татарстана в свое время». Республика готова привести ряд норм своей конституции в соответствие с российской, добавил он: «Но за основополагающие документы, которые были заложены в конституционное строительство нашей республики, конечно, мы заступаемся и этим обращением информируем и президента». Депутат Николай Рыбушкин напомнил, что заключение договора в свое время стало важным фактором сохранения политической, национальной, межконфессиональной стабильности, а из-за истечения срока договора возникают проблемы с реализацией ряда норм конституции республики. «Никто не скажет, что фактор договора является элементом какого-то сепаратизма или еще чего-то негативного», – добавил депутат Марат Галеев.

История вопроса Борис Ельцин и Минтимер Шаймиев подписали договор о разграничении полномочий в 1994 г. В 2000-е гг. Кремль взял курс на ликвидацию договорных отношений с регионами, но договор с Татарстаном сохранили: его новый вариант был подписан 24 июля 2007 г. сроком на 10 лет.

«В обращении к президенту все написано, что мы будем сейчас комментировать», – заявил «Ведомостям» депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов. Он заверил, что «никакой напряженности не будет, все разрешится в рабочем порядке».

Татарстан – единственный регион, имеющий подобный договор и пост президента республики. В декабре 2016 г. Мухаметшин заявил, что республика будет настаивать на продлении договора, за это выступал и Минниханов. В апреле 2017 г. Шаймиев говорил, что договор может быть продлен без изменений.

Конфликта между Москвой и Татарстаном не будет, считает политолог Аббас Галлямов: «Теоретически местные националисты могут окончательно выйти из-под контроля, поскольку позиция Минниханова еще больше ослабеет. На протяжении многих лет татарская пропаганда использовала тему договора как одно из ключевых доказательств особого положения республики, и по этому ключевому вопросу Минниханов потерпел поражение, при том что его позиции и так ослабели из-за банковского кризиса». В республике могут вырасти протестные настроения и результат кандидата от власти на выборах президента России – 2018 может оказаться ниже, чем этого хотелось бы Кремлю, добавляет эксперт: «Обиды по таким вопросам копятся долго, и, когда окажется, что Минниханов ослабеет окончательно, это припомнят». Кремль мог бы пойти на перезаключение договора, но, видимо, кремлевский куратор внутренней политики Сергей Кириенко «в свое время настрадался, работая полпредом» в Приволжском федеральном округе, и «сейчас это для него символическая победа», заключает Галлямов: «Правда, ошибочно думать, что за это позже не предъявят счет».