Le Parisien: свидетель по делу Магнитского мог быть отравлен в Париже

Российский бизнесмен Александр Перепеличный, которого называли одним из ключевых информаторов швейцарского следствия по делу о хищениях из российского бюджета, которые разоблачил аудитор Сергей Магнитский, мог быть отравлен в Париже. Об этом пишет Le Parisien со ссылкой на источники, близкие к французскому следствию. Прокуратура Парижа открыла дело по факту смерти бизнесмена 26 июня 2015 г. Из материалов британского расследования выяснилось, что между 6 и 10 ноября 2012 г. Перепеличный посещал Париж. 10 ноября 2012 г. он скончался в Лондоне, неподалеку от собственного дома, во время пробежки.

Британская полиция сначала не нашла в обстоятельствах этой смерти ничего подозрительного. Страховая компания Legal & General, в которой Перепеличный дорого застраховал жизнь незадолго до смерти, добилась новых исследований, и уже на предварительных слушаниях до начала дознания в коронерском суде Суррея эксперт ботанического сада Кью профессор Моника Симмондс заявила, что в организме умершего найдены следы редкого яда растительного происхождения. Первые признаки отравления могли проявиться у Перепеличного еще в Париже, говорят источники Le Parisien. По информации Buzzfeed, 8 ноября бизнесмен встретился в Париже с украинским дизайнером Эльмирой Медынской, они остановились в отеле Bristol. Одно из свидетельств в деле указывает, что признаки отравления могли проявиться у Перепеличного еще в Париже: его якобы тошнило во время ужина в одном из парижских ресторанов, пишет Parisien. Источник, близкий к следствию, говорит, что французская прокуратура считает основной версию убийства.

Перепеличный мог быть отравлен супом из щавеля, предположил на предварительных слушаниях в суде Олд-Бэйли Боб Моксон Браун, юрист страховой компании Legal & General. «Либо смерть наступила от естественных причин, либо Перепеличный был убит, – цитировало его Reuters. – Если он был убит, кажется весьма вероятным, что он был отравлен». Юрист рассказал суду, что в деле были записи телефонных звонков с угрозами от некой организованной преступной группировки, что полиция смыла в канализацию содержимое желудка покойного и что никто не брал у вдовы показаний, что бизнесмен ел в день смерти. «В деле нет этого вещдока – содержимого желудка, – цитировала юриста The Guadrian. – Есть малое количество вещества, которое уже впоследствии извлекли из углубления в желудке». Информация о телефонных угрозах жизни Перепеличного и о том, что он купил несколько полисов, страхуя жизнь, прозвучала в суде.

Из неких разговоров Браун узнал, что Перепеличный съел большую тарелку супа из щавеля. Юрист предположил, что туда могли подмешать ядовитое растение. Крошечное количество вещества, которое затем нашли в желудке умершего, показало наличие соединения, которое по молекулярному весу могло соответствовать яду, следует из слов Брауна.

Юрист полиции Суррея Фиона Бартон заявила тогда, что на экспертизу было взято множество образцов тканей тела покойного, они были тщательно проанализированы и никакого определяемого яда там не нашли. Адвокат, представляющий следствие, Питер Скелетон заявил, что в деле нет материальных подтверждений какой бы то ни было версии о причинах смерти Перепеличного.