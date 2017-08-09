Полиция не исключает версию теракта в деле о наезде на военных в пригороде Парижа

Предварительно префектура полиции департамента О-де-Сен считает наезд на 16 военнослужащих в Леваллуа-Перре намеренным деянием. По данным источника Le Figaro в полиции, рассматриваются все версии мотивов преступника: терроризм, проблемы с психикой и состояние алкогольного или наркотического опьянения, пока ни одна из версий не является приоритетной. Ранее о явной преднамеренности наезда заявлял мэр Леваллуа-Перре Патрик Балькани. По его словам, наехавший на военных темный BMW поджидал их в тупике и выехал к ним навстречу.

Нападение на 16 военнослужащих было совершено около 8.15 утра, когда они выходили из казарм и направлялись к служебным автомобилям на площади Верден. Шестеро военных получили травмы, состояние двоих оценивается как тяжелое. Водитель скрылся, его ищут.

В минувшую субботу мужчина с ножом пытался напасть на охранника у Эйфелевой башни. BFM TV напоминает, что выяснилось, что он заявлял, что является сторонником «Исламского государства» (запрещено в России), но экспертиза выявила у него психические отклонения и он был госпитализирован. За последние два года жертвами терактов во Франции стали более 230 человек.