Автомобиль наехал на группу военных в пригороде Парижа, шестеро ранены

В пригороде Парижа автомобиль въехал в группу военных, шесть человек пострадали, двое из них получили серьезные травмы, сообщает The Telegraph со ссылкой на полицию Парижа.

Автомобиль скрылся с места происшествия, это произошло около 8.00 по местному времени (9.00 мск) в Леваллуа-Перре. «Полиция проводит расследование. Ведется поиск автомобиля», - сообщила полиция Парижа в своем Twitter.

Мэр Леваллуа-Перре Патрик Балькани заявил, что видел, как автомобиль BMW въехал в группу солдат. «Это, несомненно, было преднамеренное действие», - рассказал он BFM TV.