Роспотребнадзор призвал ускорить введение ограничений на курение кальянов и вейпов в кафе

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призвала «максимально быстро» ввести ограничения на курение кальянов и вейпов в общественных местах по аналогии с обычными сигаретами.

«Да, это (ограничение на кальяны в кафе) было наше предложение, и мы продолжаем на нем настаивать. Это было наше предложение, чтобы регулирование было такое же, как табака. Мы считаем, что это нужно делать и делать максимально быстро», - сказала Попова.

О том, что в России собираются запретить курение в кафе и ресторанах электронных сигарет (в том числе вейпов) и кальянов, сообщила ранее в среду газета «Известия» со ссылкой на приоритетный проект «Формирование у россиян здорового образа жизни».