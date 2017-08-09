Адвокаты Фейгин и Новиков получили предостережения за некорректные комментарии в интернете

Совет Адвокатской палаты Москвы объявил предупреждения адвокатам Марку Фейгину и Илье Новикову за некорректные комментарии в интернете. Об этом Новиков сообщил в Facebook. Он подал жалобу на Фейгина в апреле, попросив палату оценить 27 высказываний оппонента, напоминает РАПСИ. 5 из 12 членов совета проголосовали против лишения Фейгина статуса адвоката, пишет Новиков. Он выразил намерение продолжить добиваться лишения оппонента этого статуса.

Положительным последствием Новиков считает, что на прошедшем заседании была создана адвокатская дисциплинарная практика по нотариальному подтверждению факта публикаций адвоката в соцсетях. «Фейгин отрицал, что его Twitter, Facebook и Telegram принадлежат ему. Комиссия прямо указала, что уличила его во лжи», - пишет Новиков.

Фейгин и Новиков вместе защищали в российском суде Надежду Савченко. По словам Новикова, конфликт между ними начался еще до вынесения приговора. Фейгин обвинял коллегу в непрофессионализме и в сотрудничестве с российскими властями по делу Савченко. После жалобы Новикова в Адвокатскую палату Москвы он подал встречную жалобу. Оба заявления 12 июля квалификационная комиссия палаты вынесла на Совет палаты, усмотрев признаки нарушения кодекса профессиональной этики, напоминает РАПСИ.