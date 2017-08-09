Сумма хищения по делу «Седьмой студии» возросла почти в 20 раз

Следствие предъявило расширенное обвинение бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому и двум другим фигурантам так называемого дела «Седьмой студии», согласно которому сумма хищения возросла почти в 20 раз.

«Согласно материалам, оглашенным судом сегодня, ущерб по расширенному обвинению Малобродскому и другим фигурантам составляет 68 млн руб.», - сообщила адвокат Малобродского Ксения Карпинская.

Ранее сообщалось, что по одному эпизоду дела ущерб составляет почти 1,3 млн руб., по второму - 2,3 млн руб.

Мосгорсуд рассматривает апелляционные жалоба защиты Малобродского, экс-главбуха АНО Нины Масляевой, а также экс-гендиректора студии Юрия Итина на постановление Басманного суда о продлении им меры пресечения.

Как следует из оглашенных в ходе процесса судьей материалов, в конце июня всем троим фигурантам было предъявлено расширенное обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По словам Карпинской, суть обвинения пока неясна.

"Как именно, по мнению следствия, Малобродский и другие фигуранты осуществляли хищения, пока не ясно. Никаких конкретных эпизодов в деле нет", - сказала адвокат.