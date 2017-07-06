Дело бывшего директора «Гоголь-центра» передано в центральный аппарат СК

Уголовное дело о хищении госсредств в отношении бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского передано в центральный аппарат Следственного комитета России (СК РФ). Об этом в Мосгорсуде, где в четверг рассматривается жалоба на арест обвиняемого, заявила адвокат Ксения Карпинская.

«В настоящий момент дело передано из столичного управления Следственного комитета в управление по расследованию особо важных дел СК РФ», - сказала она, добавив, что в связи с этим Малобродский переведен в сизо-1 («Матросская Тишина»).

Адвокат Юлия Лахова также предоставила суду личные поручительства на Малобродского от кандидата искусствоведческих наук Анатолия Голубовского, замдиректора центра имени Мейерхольда Елены Ковальской, писателя Виктора Ерофеева и от ректора Архитектурного института Евгения Асса.

Бывший генеральный продюсер АНО «Седьмая студия» Алексей Малобродский был задержан по подозрению в хищении выделенных организации бюджетных средств. Свою вину он не признает. По версии следствия, лицами из числа руководства «Седьмой студии» с 2011 по 2014 г. были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн руб., выделенные государством на развитие и популяризацию искусства. Ранее в рамках данного уголовного дела районный суд Москвы заключил под стражу до 19 июля бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву. Второго фигуранта дела - бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина - суд отправил под домашний арест. Следствие считает, что Малобродский, Итин и Масляева подготовили фиктивные документы на подготовку гастролей и постановку спектакля, который поставлен не был, в результате чего было похищено более 2 млн руб.