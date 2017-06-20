СК подтвердил задержание бывшего директора «Гоголь-центра»

Следственный комитет подтвердил задержание бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Ранее об этом сообщил источник «Интерфакса».

Малобродский был задержан в качестве подозреваемого по делу о хищении бюджетных средств, приводится на сайте СК заявление официального представителя ведомства Светланы Петренко.

«По версии следствия, лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации АНО «Седьмая студия» с 2011 по 2014 г. были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн руб., выделенные государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации», – сообщила Петренко.

«Седьмая студия» была основана режиссером и художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. 23 мая в «Гоголь-центре» и в квартире Серебренникова прошли обыски по делу АНО «Седьмая студия». По делу проходят гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева, она пошла на сделку со следствием. Как уточняет СК, в отношении обоих суд избрал меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

Малобродский был задержан 19 июня. В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения, добавила Петренко.