Главбуху «Седьмой студии» предъявлено обвинение в хищении 1,2 млн рублей

Главному бухгалтеру компании «Седьмая студия» Нине Масляевой предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств на сумму около 1,2 млн руб. «Масляевой было предъявлено обвинение в хищении в составе группы лиц. Вину она не признала», — сказал следователь в суде. Масляева арестована на два месяца.

Следователи утверждают, что вину Масляевой доказывают показания свидетелей, в частности, режиссера Кирилла Серебренникова.

Напомним, 23 мая следователи провели обыски в ряде субъектов России, в том числе дома и в офисе основателя «Седьмой студии» художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководителей «Седьмой студии» с 2011 по 2014 гг. похитили бюджетные средства в размере 200 млн руб., выделенные правительством на развитие и популяризацию искусства.

В рамках дела помимо Масляевой задержан бывший руководитель «Седьмой студии» Юрий Итин. Фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).