Серебренников назвал ситуацию с обысками «чудовищной несправедливостью»

Режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников написал первый после обысков и допроса пост в Facebook. Он поблагодарил всех, кто поддерживал его и коллектив центра, а также присутствовал на митинге у здания «Гоголь-центра».

Режиссер назвал обыски и всю ситуацию «чудовищной несправедливостью». «Иногда в жизни происходят события, к которым ты не готов, не можешь быть готов, - именно это случилось со мной и моими друзьями, коллегами по проекту "Платформа" <...> Теперь мы будем доказывать, что проект "Платформа" был, что он состоялся. Мы это докажем. Правду говорить легко. Даже если обстоятельства, в которых ты должен ее произносить, являются результатом чудовищной несправедливости», - ­ написал он. Серебренников уточнил, что у него не было возможности выйти на связь раньше: «У меня отобрали все средства связи, все компьютеры».

Ранее сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартире у Кирилла Серебренникова ив «Гоголь-центре». Следственные действия прошли в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств в особо крупном размере.