Путин объяснил свои слова «Да дураки» об обысках у Серебренникова

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, что он имел в виду, когда в беседе с актером Евгением Мироновым об обысках у художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова сказал «Да дураки». Как сообщал «Коммерсантъ», так президент высказался в разговоре с актером, который передал президенту папку с письмом, касающимся ситуации вокруг «Гоголь-центра».

«Я уж сам не помню, что я говорил, когда мне передавали это письмо. Письмо я прочитал. Но я уже не помню, в каком контексте там [были] дураки, хотя могу сейчас представить <...> и воспроизведу. Речь, видимо, шла о том, что обыски и изъятие документов проводились при силовой поддержке — ничего умного я здесь не вижу. Нет никакой необходимости заявляться в театр или в бухгалтерию с силовой поддержкой. Просто нелепо», — приводит «Дождь» слова президента Путина.

Президент отметил, что не знаком с Серебренниковым и не готов давать оценку его творчеству. «Каких-либо ограничений, связанных с его творческой деятельностью, не было и нет. Потому что ему давали государственные деньги. Если уж их кому-то дают, нужно исходить из того, что они тратятся правительством в соответствии с законом. Возникли опасения, что есть финансовые нарушения. Все, больше здесь ничего нет», — добавил он.