Арестован бывший генпродюсер «Седьмой студии»

Пресненский суд Москвы арестовал бывшего директора «Гоголь-центра», бывшего генерального продюсера автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Алексея Малобродского, обвиняемого в мошенничестве. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении подозреваемого Малобродского меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 июля», – заявила судья Татьяна Васюченко .

Следствие просило арестовать Малобродского из-за того, что на свободе он может оказать давление на свидетелей дела, а также уехать из страны. У обвиняемого двойное гражданство - России и Израиля, заявлял следователь.

По версии следствия, в 2012 г. Малобродский вместе с Итиным и Масляевой похитили часть денег, выделенных на культурные проекты, одним из которых был спектакль «Сон в летнюю ночь», в итоге не поставленный. Сумма ущерба, по версии следствия, по этому эпизоду составляет более 2,3 млн руб.

Адвокат Малобродского Юлия Лахова отметила, что спектакль «Сон в летнюю ночь», о котором говорится в материалах дела, на самом деле был поставлен. «Однако следователь в постановлении указывает на то, что спектакль поставлен не был и деньги на него не расходовались. Между тем имеются многочисленные публикации СМИ о том, что "Сон в летнюю ночь" поставлен был. Таким образом, АНО выполнила взятые на себя обязательства в полном объеме», - сказала Лахова.

Суд также приобщил к материалам дела по ходатайству адвоката письмо замминистра культуры Ивана Демидова за 2012 г., в котором тот благодарит основателя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова за реализацию проекта «Платформа», в рамках которого был поставлен «Сон в летнюю ночь». Со своей стороны следователь отметил, что «газеты могут написать что угодно».

Сам Малобродский заявил, что не признает свою вину, но готов сотрудничать со следствием. «Утверждать, что спектакля "Сон в летнюю ночь" не было - это, выбирая самое мягкое выражение, не соответствует действительности. Имущество, использованное в постановке, думаю, осталось до сих пор. С его поставщиком меня познакомила Нина Леонидовна Масляева. Я никогда не участвовал ни в каком сговоре и никаких денег не осваивал и не похищал», - сказал в суде Малобродский.

Он добавил, что утверждение следствия о том, что у него была доверенность на распоряжение денежными средствами, которые получала «Седьмая студия», ошибочно. «У меня была доверенность на ведение переговоров и заключение договоров», - уточнил обвиняемый. По его словам, ему также непонятны мотивы тех людей, которые дали на него показания.

«Возможно, это связано с тем, что в "Седьмой студии" я был единственным сотрудником, который не привел никого за собой. Нину Масляеву, например, пригласил на работу Юрий Итин, хотя я возражал против этого. Могу предположить, что люди, взятые на работу по знакомству, могут быть заинтересованы друг в друге», - заключил он.

Фигурантами уголовного дела являются бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и бывший директор организации Юрий Итин, в отношении которых судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.