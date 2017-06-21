Бывшему генеральному продюсеру «Седьмой студии» предъявлено обвинение в мошенничестве

Следствие попросило суд арестовать бывшего генерального продюсера автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Алексея Малобродского. Ему были предъявлены обвинения по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц».

«Материалы в отношении Малобродского поступили в суд. Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

Малобродский находится в статусе обвиняемого по делу о хищении бюджетных средств, он свою вину не признает. «Между тем его причастность к инкриминируемым ему деяниям подтверждается показаниями обвиняемых по делу, подозреваемых и ряда свидетелей», - сказал следователь в Пресненском суде Москвы.

Согласно материалам дела показания против Малобродского дали в том числе бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывшая главный бухгалтер студии Нина Масляева.

По версии следствия, лицами из числа руководства «Седьмой студии» с 2011 по 2014 г. были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн руб., выделенных государством на развитие и популяризацию искусства.