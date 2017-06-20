«Дождь»: в руководстве страны отказались от уголовного преследования Серебренникова

В конце мая за режиссера Кирилла Серебренникова перед президентом России Владимиром Путиным заступились высокопоставленные чиновники и политики, в том числе и из правительства. Они лично просили главу государства не допустить уголовного преследования деятеля культуры. Об этом телеканалу «Дождь» рассказали несколько собеседников, близких к правительству и самому режиссеру. В итоге на просьбы заступающихся был дан ответ, что тюрьма Серебренникову не грозит.

«Мне об этом неизвестно», — прокомментировал данную информацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова отказалась от комментариев на данную тему.

Сам Серебренников уголовное дело не комментирует.

Источник «Дождя» в силовых структурах заявил, что следователи действительно получали указания «сверху». Изначально СКР хотел добиться ареста не только финансового руководства «Седьмой студии», которой и выделялись деньги на проект «Платформа», но и самого режиссера. Но потом было получено указание не трогать режиссера.