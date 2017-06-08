Бывшая главбух «Седьмой студии» подтвердила сделку со следствием

Мосгорсуд оставил под арестом бывшего главного бухгалтера театральной труппы Кирилла Серебренникова «Седьмая студия» Нину Масляеву, сообщает агентство «Москва». Она оспаривала решение об аресте, которое ранее принял Пресненский районный суд, и просила перевести ее под домашний арест. Масляева и гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин проходят по делу о хищении бюджетных средств.

В суде Масляева заявила, что не снимает с себя вины. Она напомнила, что «подписала досудебное соглашение со следствием, пошла с ними на сделку», добавила, что хочет только сотрудничать со следствием, и попросила для себя изменения меры пресечения. Как уточняет ТАСС, в заседании она участвовала из сизо по видеосвязи.

Адвокат Масляевой Юрий Зайцев сказал, что суд первой инстанции, выбирая меру пресечения, не изучил и не оценил аргументы следствия. «Следователь не предоставил никаких конкретных сведений о законности ареста Масляевой. Прошу решение Пресненского суда отменить как незаконное и необоснованное и избрать в отношении нее домашний арест», - цитирует его «Москва». Прокурор же заявила, что решение суда было принято согласно действующему законодательству. «Полагаю, что постановление Пресненского суда является законным и мотивированным. Судья первой инстанции взвешенно подошел к рассмотрению вопроса об избрании меры пресечения, отложил рассмотрение ареста на 72 часа, в этот период следствие предъявило обвинение Масляевой и ряд доказательств, и говорить о том, что судом было принято неверное или незаконное решение, нельзя», - сказала она.

«Седьмая студия» была основана режиссером и художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. 23 мая в «Гоголь-центре» и в квартире Серебренникова прошли обыски по делу АНО «Седьмая студия». По версии следствия, ее руководители в 2011–2014 гг. похитили субсидии, выделенные на популяризацию культуры по проекту «Платформа».

2 июня Минкультуры подтвердило, что просило СКР привлечь к уголовной ответственности виновных в хищениях из «Седьмой студии». В ведомстве назвали обращение «стандартной процедурой» в случае, когда государству может быть причинен крупный материальный ущерб.