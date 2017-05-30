Экс-руководителю «Седьмой студии» Серебренникова предъявлено обвинение в мошенничестве

Следствие предъявило обвинение бывшему руководителю некоммерческой организации «Седьмая студия» Юрию Итину, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление его адвоката Юрия Лысенко.

«Сегодня моему подзащитному было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц)», - уточнил он. По его словам, обвинение Итину предъявлено по тому же эпизоду, по которому обвиняется бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева.

27 мая Пресненский суд Москвы до 19 июля отправил под арест Масляеву. Она обвиняется в хищении около 1 200 000 руб. бюджетных средств.

«Седьмая студия» была основана режиссером и художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым.