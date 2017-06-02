Минкульт просил СКР привлечь к ответственности виновных в хищениях субсидий «Седьмой студии»

Министерство культуры подтвердило, что ведомство обращалось в Следственный комитет России (СКР) с просьбой привлечь к уголовной ответственности виновных в хищениях из «Седьмой студии». Раньше обращение Минкульта было опубликовано в соцсетях, в частности на странице в Facebook руководителя правозащитной организации «Русь сидящая» Ольги Романовой.

«В связи с появлением в средствах массовой информации копии письма, подписанного заместителем министра культуры Николаем Малаковым, сообщаем, что опубликованное письмо было подписано уже после того, как в информационном пространстве распространились многочисленные сообщения о действиях следственных органов», — говорится в ответе Министерства культуры на запрос телеканала «Дождь».

В ведомстве назвали обращение «стандартной процедурой» в случае, когда государству может быть причинен крупный материальный ущерб, отмечает телеканал.

Обращение Минкультуры было направлено на имя руководителя ГСУ СКР по Москве Александра Дрыманова. «Прошу вас привлечь к уголовной отвественности лиц, которые, как нам стало известно, похитили субсидии, выделенные Министерством культуры РФ на поддержку развития и популяризации современного искусства в рамках проекта «Платформа» автономной некоммерческой организации «Платформа», – говорится в копии документа, подписанного замминистра культуры Николаем Малаковым.

«Седьмая студия» была основана режиссером и художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. 23 мая в «Гоголь-центре» и в квартире Серебренникова прошли обыски. По версии следствия, руководство АНО «Седьмая студия» в 2011–2014 гг. похитило субсидии, выделенные на популяризацию культуры. По этому делу были задержаны бывший руководитель студии Юрий Итин и главный бухгалтер Нина Масляева.