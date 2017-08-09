Подозреваемого в нападении на военных под Парижем задержали со стрельбой

После наезда на военных в пригороде Парижа полиция со стрельбой задержала подозреваемого, сообщают Lе Figaro и BFM TV со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Утром в Леваллуа-Перре автомобиль наехал на группу военных, пострадали шесть человек, водитель скрылся. В полиции наезд назвали намеренным.

После обеда подозреваемый был задержан на одной из автодорог по пути на север Франции. Полицейские сначала нашли машину, по описаниям похожую на ту, что совершила наезд. Для задержания водителя им пришлось применить оружие. При задержании он получил от полицейских огнестрельное ранение. Известно, что задержанный - мужчина 1980 г. р., сообщает Le Figaro.

По данным BFM TV, он пытался протаранить полицейскую машину. Стреляли в него неоднократно, он получил пять ран. В картотеках полиции он не числился. Он ли напал на военных, все еще уточняется. Задержали его в 13.30 по местному времени на трассе А16 между Булонью и Кале.