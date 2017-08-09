Восемь граждан Венесуэлы, в том числе брат Чавеса, включены в санкционный список США

США в среду расширили санкционный список в отношении восьми бывших и нынешних венесуэльских чиновников, в том числе санкции введены против брата бывшего президента страны Адана Чавеса, сообщает агентство AP.

Вашингтон обвиняет этих людей в поддержке учредительного собрания, уполномоченного вносить изменения в конституцию. Ранее США сочли незаконным проведение выборов в учредительное собрание, секретарем которого был назначен Чавес.

«Президент Николас Мадуро привел к присяге это незаконное учредительное собрание для того, чтобы продолжать укреплять диктатуру и сжимать хватку в стране», - говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

«Неуважение режима к воле венесуэльского народа неприемлемо. И США продолжат противостоять вместе с ним тирании до тех пор, пока Венесуэла не восстановит мирную и процветающую демократию», - отмечается в документе.

Ранее под санкции США подпал президент Венесуэлы Николас Мадуро.