Конституционная ассамблея Венесуэлы объявила себя главным органом власти

Новый орган власти Венесуэлы - Конституционная ассамблея - провозгласил себя вышестоящим институтом по отношению к парламенту, сообщает АР. Такой декрет был выпущен в минувший вторник, через несколько часов после начала работы ассамблеи. Спикер собрания и лидер социалистической партии Делси Родригес заявила, что декрет был утвержден единогласно и что отныне конгресс, где большинство контролирует оппозиция, не сможет никак препятствовать решениям Конституционной ассамблеи и законам, которые она будет принимать. Первый вице-президент ассамблеи Аристобуло Истурис добавил, что новый орган власти никому не угрожает, а лишь ищет путей сосуществования.

30 июля в Венесуэле прошли выборы в Конституционную ассамблею, которую ранее предложил создать президент Николас Мадуро ради объединения общества и политического примирения. Изначально предполагалось, что этот орган власти получит право менять Конституцию страны. Власти объявили выборы состоявшимися несмотря на заявления оппозиции и экспертов о фальсификации данных о явке. Оппозиция ранее провела «народный референдум», на котором большинство избирателей выступили против создания Конституционной ассамблеи. Власти не препятствовали народному голосованию, но и не признали его результатов. США после выборов в Конституционную ассамблею ввели против Венесуэлы новые санкции за попрание демократии.