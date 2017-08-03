Избирком Венесуэлы и Мадуро отвергли заявления о подтасовке на выборах

Гендиректор компании Smartmatic, которая создала использующуюся в Венесуэле систему электронного голосования, заявил о фальсификации результатов выборов в конституционную ассамблею 30 июля. Как сообщает ВВС, Антонио Мухика заявил это журналистам в Лондоне 2 августа. По его словам, он «с глубочайшим сожалением» вынужден заявить, что данные о явке были сфальсифицированы, по оценке Smartmatic, они могли быть завышены как минимум на 1 млн человек, и для установления истинных цифр нужен полный аудит.

Председатель избирательной комиссии Венесуэлы Тибисай Лусена назвала эти заявления безответственными и необоснованными. Она осудила попытку Мухики «вызвать сомнения в результатах голосования». Президент Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь заявил, что голосование было честным и свободным и его результаты не сможет поставить под сомнения «компания со штаб-квартирой в Лондоне и счетах в США». Он объявил, что инаугурация конституционной ассамблеи состоится уже 4 августа.

Национальная ассамблея Венесуэлы, где большинство представляет оппозиция президенту, проголосовала за требование возбудить уголовное расследование по заявлениям руководителя Smartmatic. До сих пор все решения парламента блокировал лояльный президенту Верховный суд, внутриполитический кризис в Венесуэле начался с противостояния президента и парламента, которому не дают проводить свою политику. С весны, когда Верховный суд попытался взять на себя функции национальной ассамблеи, в стране начались массовые акции протеста, сопровождающиеся беспорядками и стычками с силовиками и проправительственными вооруженными отрядами добровольцев. Мадуро предложил создать конституционную ассамблею (новый орган власти, полномочный менять конституцию) ради примирения нации, оппозиция назвала это шагом к установлению диктатуры и призвала бойкотировать выборы.

По данным избиркома, явка на выборах в конституционную ассамблею составила 41,5%, или почти 8,1 млн человек. Оппозиция утверждает, что явка не превысила 12%. США после выборов ввели против Венесуэлы новые санкции за попрание демократии.

МИД Китая заявил 2 августа, что, по оценке Пекина, выборы в Венесуэле прошли в основном гладко. При этом ведомство взяло на заметку реакцию всех релевантных сторон внутриполитического конфликта. Об этом сообщает Reuters. В Пекине надеются, что этот конфликт будет разрешен через мирный диалог, в соответствии с законом и в интересах стабильности и экономического развития Венесуэлы.

Еще до заявления гендиректора Smartmatic Reuters, ссылаясь на внутренний документ избиркома Венесуэлы, сообщил о резком росте явки в последние полтора часа голосования. Из этого документа следовало, что к 17.30 в день голосования явка составляла 3 720 465. Полтора часа спустя избирательные участки закрылись, а комиссия объявила о явке в 8,1 млн.