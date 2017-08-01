Мадуро: Санкции отражают зависть США к социалистическому строю в Венесуэле

Новые санкции в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро отражают отчаяние руководства США и зависть к социалистическому правительству другой страны, считает венесуэльский лидер. Как сообщает Reuters, он заявил это 31 июля на встрече со сторонниками, которую показали в телеэфире. «Мы не выполняем приказы от империи, – заявил он. – Держи свои санкции при себе, Дональд Трамп!»

Мадуро также посмеялся над избирательной системой США, «где возможно стать президентом, набрав на 3 млн голосов меньше, чем твой оппонент». «Вот уж великая демократия», – заметил президент Венесуэлы под смех и аплодисменты аудитории. В США официально было объявлено, что на выборах 8 ноября 2016 г. кандидат от демократов Хиллари Клинтон набрала почти на 2,9 млн голосов избирателей больше, чем Трамп, однако после голосования выборщиков выиграл ее соперник.

США ввели санкции против Мадуро 31 июля за «подрыв демократии». Как следует из сообщения минфина США, это означает заморозку всех активов венесуэльского лидера, которые обнаружатся в юрисдикации США, и запрет для американцев иметь с Мадуро деловые контакты. В Вашингтоне считают, что после 30 июля Мадуро стал диктатором.

30 июля в Венесуэле прошли выборы в Конституционное собрание, которое создано по инициативе Мадуро для замены Национальной ассамблеи и которое получит право менять конституцию. По оценке властей, выборы состоялись, по оценке лидеров оппозиции, явка была слишком низкой, выборы в новый орган власти незаконны без предварительного референдума и создание органа власти с такими полномочиями позволит президенту ввести диктатуру.