США ввели санкции в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро

Власти США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро за «подрыв демократии». Об этом сообщается в пресс-релизе минфина США.

В результате ограничительных мер будут заморожены все активы Мадуро, находящиеся в юрисдикции США. Отныне американцам запрещено вести с ним дела.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое должно заняться подготовкой изменений в конституцию. Созыв данного органа произошел по инициативе Мадуро. Оппозиция не признала выборы, считая, что созыв должен быть осуществлен через референдум. В Венесуэле не утихают массовые протесты. За субботу и воскресенье в протестных акциях были убиты не менее 16 человек.

«Вчерашние незаконные выборы подтверждают, что Мадуро - диктатор, который игнорирует волю венесуэльского народа», - приводятся в пресс-релизе слова министра финансов США Стивена Мнучина.