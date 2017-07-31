В день голосования в новый орган власти в Венесуэле погибли 10 человек

По официальным данным властей Венесуэлы, в минувшее воскресенье жертвами уличных беспорядков стали 10 человек. Это наибольшее число погибших в день с начала массовых акций протеста в апреле, отмечает Reuters. За четыре месяца в столкновениях и беспорядках погибло около 120 человек, по официальным данным.

Венесуэльский телеканал Telesur напомнил, что военные не берут на себя ответственность за гибель мирных граждан. На пресс-конференции в воскресенье министр обороны Падрино Лопес заявил, что в результате действий военнослужащих не пострадал и не погиб ни один человек, при этом восемь военных пострадали, защищая право избирателей участвовать в голосовании, передает Telesur.

30 июля в Венесуэле прошли выборы в создаваемый новый орган власти – Конституционную ассамблею. Избирательная комиссия объявила, что явка составила 41,5%, проголосовало более 8 млн человек, сообщает ВВС. Оппозиция утверждает, что явка не превысила 12%, ее лидеры не признали результаты голосования и призвали к новым протестам. Президент Николас Мадуро назвал стостоявшееся голосование самым масштабным голосованием «за революцию».