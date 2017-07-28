Родственникам американских дипломатов предписано покинуть Каракас

Госдепартамент США распорядился, что семьи американских дипломатов должны покинуть Каракас перед запланированным на 30 июля всеобщим голосованием об изменениях Конституции страны. Как сообщают ABC News, также дипмиссию разрешили покинуть чиновникам. Численность персонала посольства временно будет сокращена. Гражданам США рекомендовали воздержаться от поездок в Венесуэлу из-за возможных беспорядков.

США ранее призывали президента Венесуэлы Николаса Мадуро отказаться от планов по созданию нового органа власти, Конституционной ассамблеи, который будет дублировать оппозиционный ему парламент и получит право менять Конституцию. Сообщалось, что Вашингтон может ввести против Венесуэлы новые санкции, если задуманная реформа состоится. Противники Мадуро считают, что предложенные им изменения в результате позволят ему ввести диктатуру.

Сейчас в Венесуэле по инициативе оппозиции проходит 48-часовая всеобщая забастовка. МВД страны запретило проведение любых акций протеста, которые могут помешать голосованию 30 июля, сообщает ВВС. Руководитель ведомства Нестор Реверол заявил, что за нарушение запрета полагаются тюремные сроки от 5 до 10 лет.