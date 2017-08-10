Прокурор просит провести суд над участниками «Шалтай-Болтая» в закрытом режиме

Гособвинение просит закрыть процесс по делу в отношении Константина Теплякова и Александра Филинова, обвиняемых в незаконном доступе к компьютерной информации в составе хакерской группы «Шалтай-Болтай», передает корреспондент «Интерфакса» из Мосгорсуда.

«В процессе судебного следствия будет оглашаться обвинительное заключение, в котором содержатся сведения, охраняемые законом о государственной тайне. В связи с этим прошу провести рассмотрение в закрытом режиме», - заявил прокурор.

6 июля Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии лидера хакерской группы Владимира Аникеева. Следствие считает Филинова и Теплякова его сообщниками. Аникеев свою вину признал и дал показания на соучастников, в связи с чем уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке. Аникеева, Филинова и Теплякова арестовали в ноябре 2016 г. Им было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения»).

Ранее источник ТАСС, знакомый с материалами дела, сообщил, что в обвинении также фигурируют эпизоды взлома почты Елены Морозовой из группы компаний «Сумма», сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова, журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева, помощника президента России Андрея Белоусова. Все они признаны потерпевшими.