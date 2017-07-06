Лидер «Шалтая-Болтая» приговорен к двум годам колонии

Создателя сайта утечек «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева («Льюис») задержали в России при участии ФСБ в конце октября 2016 г. Артем Коротаев / ТАСС

Мосгорсуд приговорил лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева к двум годам колонии общего режима. Аникеев пошел на сделку, признав вину в незаконном доступе к компьютерной информации. Обжаловать приговор защита хакера не намерена.

Гособвинение просило признать Аникеева виновным и назначить наказание в виде двух с половиной лет колонии общего режима. Слушания по делу проходили в закрытом режиме из-за грифа «секретно». По этой же причине суд огласил только вводную и резолютивную часть приговора.

По версии следствия, обвиняемый в 2013-2016 гг. вместе с другими хакерами получил доступ к охраняемой законом информации, принадлежащей другим гражданм. Хакеры скопировали ее и планировали выставить на продажу в интернете.

Еще двое предполагаемых участников «Шалтая-Болтая» – Константин Тепляков и Александр Филинов - были арестованы Лефортовским судом в декабре 2016 г. Тепляков, так же как Аникеев, признал вину. Филинов вину не признал, он отрицает свое участие в группе. Филинов заявил, что все показания на других фигурантов дела дал предполагаемый лидер группы Владимир Аникеев.

«Шалтай-Болтай» стал известен в СМИ из-за сливов информации с почтовых ящиков известных персон. В числе их жертв были медиамагнат Арам Габрелянов, телеведущие Дмитрий Киселев и Ксения Собчак, помощник президента России Владислав Сурков и даже премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако никто из пострадавших не признал, что его ящик был вскрыт.

Агентство «Росбалт» сообщало, что создателя сайта утечек «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева («Льюис») задержали в России при участии ФСБ в конце октября 2016 г. Источники «Росбалта» связывают задержание Аникеева со скандалом вокруг задержания высокопоставленного сотрудника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова.

По данным «Росбалта», Аникеев в 1990-е гг. числился в разных СМИ и обладал талантом разведчика: чтобы добывать документы, он выпивал с нужными людьми, подкупал их и даже крутил романы с их секретаршами. По данным «Росбалта» и «Лайфа», зарабатывать на переписке чиновников Аникеев начал еще в 2002–2003 гг.

Способы добычи информации не отличались особой технологичностью и за долгие годы работы почти не изменились. В первую очередь «Шалтай» использовал фишинг. Кликая по ссылке, жертва становилась заложником вредоносной программы, которая затем доставала данные из почты. Источники «Росбалта» сообщают, что «Шалтай» также получал доступ к содержимому смартфонов при помощи фальшсоты (если речь шла о мобильном интернете) или лже-WiFi (если человек подключался к WiFi). Собеседники «Ведомостей», знакомые с деталями расследования, это подтверждают.