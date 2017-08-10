РБК: Путин может встретиться с «Ночными волками» в Севастополе

Президент России Владимир Путин с 18 по 20 августа собирается поехать в Крым и Севастополь, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации российского лидера.

В ходе своего визита он, в том числе, может посетить байк-шоу «Ночных волков» и пообщаться с его участниками. В этом году шоу пройдет в Севастополе с 18 по 19 августа.

Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов (Хирург) указал в комментарии РБК, что ему ничего не известно о встрече президента с байкерами, но ему бы хотелось, чтобы российский президент приехал на «кульминационную часть» байк-шоу 18 августа.

Ранее Путин уже несколько раз проводил встречи с российскими байкерами. Так, в 2011 г. он посещал их шоу в Новороссийске, а в 2012 г. также был на их выступлении в Севастополе.

В настоящий момент российский президент проводит серию поездок в регионы, где в единый день голосования в сентябре должны состояться выборы губернаторов.